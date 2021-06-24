الصحة العالمية تعلن موقف جديد من تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

2021/06/24 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقرت منظمة الصحة العالمية لأول مرة أنه يمكن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا.يأتي ذلك في التوصيات المحدثة المنشورة على موقع منظمة الصحة العالمية.يجب أن تكون حملة التطعيم، وفقًا للوثيقة، أقل إلحاحًا إذا لم يكن الأطفال في مجموعة ذات مخاطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا الشديد.يجب إعطاء الأولوية للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة …

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