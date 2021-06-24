صندوق النقد يوافق على صرف الدفعة الأخيرة من قرض لمصر

2021/06/24 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق الأربعاء على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهراً، مشيراً إلى أنّ قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالى 1.7 مليار دولار.وقالت المؤسسة النقدية في … Readmore

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