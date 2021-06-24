منسّق منتخب الشباب: الفوز أمام لبنان سيعيد الفريق إلى وضعه قبل لقاء السنغال

2021/06/24 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمّار أكد المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب بكرة القدم احمد سعيد، أن هدف الجهاز التدريبي للمنتخب من المشاركة في بطولة كأس العرب هو تحقيق الانسجام وزيادة الخبرة لدى اللاعبين، مبيناً أن الفوز أمام منتخب لبنان سيعيد الفريق إلى وضعه الطبيعي قبل مواجهة السنغال .وقال سعيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" هدف الجهاز التدريبي من المشاركة في هذه البطولة هو تحقيق الانسجام وزيادة خبرة اللاعبين وبناء جيل يخدم الكرة العراقية لسنوات طويلة وبعدها يأتي التفكير بالنتائج"، مضيفاً أن " المنتخب على أتمّ الجاهزية لمباراة اليوم، لتقديم مباراة تليق بسمعة العراق وهي فرصة جيدة لتصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة السابقة أمام جزر القمر ".وبين سعيد أن" تحقيق الفوز في هذا اللقاء سيعيد الفريق إلى وضعه الطبيعي قبل مواجهة السنغال، والفريق قادر على تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة ايجابية ترضي طموحات الشارع الرياضي ". وتابع سعيد أن" جميع لاعبي المنتخب أعمارهم صحيحة وحقيقية وتنقصهم الخبرة في مجال المباريات الدولية وبالتالي فان رهبة المباراة الأولى أثَّرت في أدائهم داخل الملعب ". ويلتقي منتخبنا الشبابي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بنظيره اللبناني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب تحت 20عاماً.

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