2021/06/24 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص قرار مجلس الوزراء بشأن طباعة الكتب المدرسية المركز الخبري الوطني.

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