انخفاض واضح باسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية

2021/06/24 | 11:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار صرف الدولار، انخفاضا امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 146.500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.

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