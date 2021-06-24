القبض على عنصرين يعملان في مفارز ‘داعش’ بعملية استباقية

2021/06/24 | 11:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، من القبض على عنصرين من داعش في محافظة كركوك.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (24 حزيران 2021)، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من تنفيذ عملية استباقية في محافظة كركوك".

واضاف البيان ان القوات الامنية "القت القبض على اثنين من المتهمين وهما من الارهابيين الخطرين، وقد عملا فيما يسمى المفارز الأمنية لقاطع كركوك، والصادرة بحقهما مذكرات قبض قضائية، اذ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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