2021/06/24 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تطيح بتسعة ارهابيين بينهم امرأة بكركوك

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