المنتجات النفطية تنهي جدل شح البنزين

2021/06/24 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أنهت شركة المنتوجات النفطية، اليوم الخميس، جدل وجود شح بمادة البنزين عالي الأوكتان "المحسن" في البلاد.

وقال مدير عام المنتجات النفطية حسين طالب في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "هناك توقفا لساعات لغرض الفحص والمطابقة للبنزين وهو جميعه مستورد من الخارج اي عالي الاوكتان"، مبيناً أن "البنزين يفحص عند نقله من البواخر باتجاه محطات الوقود وهذا التوقف لساعات ولم يؤثر على وصول المنتج للمحطات".

وأكد عدم "وجود تخوف على توفره البنزين المحسن كونه يأتي مستوردا وعملية وصوله تمر بانسيابية".

وأضاف طالب ان "العراق يستورد 15 مليون لتر يوميا من البنزين المحسن وبعضه يذهب للخلط لتحسين منتوج البنزين وبعضها يذهب للبيع مباشرة بالمحطات".

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