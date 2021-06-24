2021/06/24 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اصيب شرطي ومدني بانفجار عبوة ناسفة في ناحية زمار شمال غرب الموصلوقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "عبوة ناسفة انفجرت مدخل ناحية زمار ما تسبب باصابة شرطي اثناء واجبة ومدني كان قريبا من مكان الحادث "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدني وشرطي بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مدني وشرطي بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).