الزبيدي : شحة وفقدان البنزين المحسن بمحطات تعبئة الوقود تثير مخاوف شعبية من زيادة سعره

2021/06/24 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد السياسي المستقل ثائر منير الزبيدي ان شحة وفقدان البنزين المحسن بمحطات تعبئة الوقود تثير مخاوف شعبية من زيادة سعره.وقال في بيان صحفي ان : الازمة بدات منذ فترة وبدات طوابير السيارات تعود مجددا للحصول على البنزين المحسن رغم سعره المرتفع وهذا مايثير التساؤلات العديدة بشان شحة هذا المنتوج .واوضح الزبيدي ان : شحة وفقدان البنزين المحسن بمحطات تعبئة الوقود تثير مخاوف شعبية من زيادة سعره والبنزين العادي مجددا والتي ستؤدي الى ارتفاع الاسعار لجميع المنتجات.وحذر من عودة نغمة ارتفاع اسعار المنتجات النفطية التي قد تؤدي الى ازمات جديدة وتذمر شعبي متواصل./انتهى3

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