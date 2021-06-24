2021/06/24 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات: القبض على 9 إرهابيين بينهم امرأة في كركوك المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: القبض على 9 إرهابيين بينهم امرأة في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: القبض على 9 إرهابيين بينهم امرأة في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: القبض على 9 إرهابيين بينهم امرأة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).