2021/06/24 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعت المحللة الأمريكية المتخصصة بشؤون الأمن، مايا كارلين، أن “يندم” الرئيس جو بايدن على سحب القوات ومضادات الصواريخ والدفاعات الجوية من الشرق الأوسط، وتحديدا من السعودية والعراق.وقالت كارلين في مقال نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إنه “إذا لم يتمكن حلفاؤنا الاستراتيجيون في الشرق الأوسط من الاعتماد على الولايات المتحدة للحصول على تكنولوجيا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلة أمريكية: بايدن سيندم لسحب أنظمة الدفاع من السعودية والعراق؟ first appeared on النور نيوز.

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