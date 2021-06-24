انفلات السلاح والمال السياسي واستغلال الوزارات سيحبط أمل الشعب بالتغيير - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/24 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لم يبق عن موعد الانتخابات النيابية سوى أشهر معدودة ولا زالت الدولة تراوح في مكانها بالرغم من وعودها بحرية الانتخابات ونزاهتها السيد الكاظمي اعتبر الانتخابات ونزاهتها مهمته الأولى.



انفلات السلاح والمال السياسي والنشاط في الوزارات والتهديد والاغتيالات للمرشحين بدأ منذ عدة أشهر ونشط الآن وأدى إلى انسحابات كثيرة للمرشحين ..



والشعب لم يلمس إلى الآن من الوعود على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً أو عملاً ......





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