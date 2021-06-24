2021/06/24 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة العالمية إلى أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركتي فايزر وبيونتيك مناسب للأطفال بعمر 12 عاما فما فوق.وفي هذا السياق، قامت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: لقاح فايزر وبيونتيك مناسب للأطفال والقاصرين المركز الخبري الوطني.

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