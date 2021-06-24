الاستخبارات  تلقي القبض على ٩ إرهابيين بينهم امرأة في كركوك

2021/06/24 | 11:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على تسعة إرهابيين بينهم امرأة في كركوك.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على تسعة إرهابيين من بينهم امرأة ، مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لمبايعتهم العصابات […]

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