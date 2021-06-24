2021/06/24 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التخطيط: ارتفاع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة خلال أيار الماضي » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 11:52

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: ارتفاع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة خلال أيار الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: ارتفاع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة خلال أيار الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).