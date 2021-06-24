2021/06/24 | 11:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، شمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي بقروض السيارات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 حزيران 2021)، ان "مبلغ القرض يحدد بنسبة (٩٠٪؜) من سعر السيارة او المركبة وبحد اعلى (٦٠)مليون دينار".واضاف ان "من بين الشروط ان يكون الراغب بالتقديم موطن راتبه لدى المصرف"، لافتاً الى ان "التقديم يكون من خلال فروع المصرف وشركات السيارات المعتمدة لدى المصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن عن قروض لمنتسبي الحشد الشعبي تصل إلى 60 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن عن قروض لمنتسبي الحشد الشعبي تصل إلى 60 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).