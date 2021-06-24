تراجع محتمل في ساعات تجهيز الطاقة بسبب سقوط ابراج كهربائية.. هذه المناطق ستتأثر

2021/06/24 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الخميس، توقف الخط الناقل الشهيد عبدالله القديمة (شمال سامراء/دور) نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي في محافظة كركوك .

وقالت الشركة في بيان لها اليوم انه بتاريخ 23/6/2021 (مساء امس) حدث توقف على خط الشهيد عبد الله القديم - شمال سامراء دور جهد 132 ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال استهدافه بتفجير عبوات ناسفة أدت الى سقوط الابراج المرقمة (164،165،167) وتضرر وميلان البرج المرقم (166)، بالقرب من قرية العوادية وزكارطة في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك.

واضاف ان "العمل التخريبي أدى الى تحديد الاحمال وضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظة صلاح الدين وتحديدا لمناطق (الدور - شرق تكريت- الناعمة - البو عجيل - سامراء - العلم - الدور)

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