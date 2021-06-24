ارتفاع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة خلال شهر في العراق

2021/06/24 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرّت وزارة التخطيط، اليوم الخميس،

استمرار ارتفاع اسعار المواد الانشائية

المحلية والمستوردة من قبل القطاع

الخاص، متأثرةً بارتفاع اسعارها في

السوق العالمية، وتغيير سعر الصرف على

المستوى المحلي.

واوضح

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