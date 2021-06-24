2021/06/24 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، منح منتسبي هيئة الحشد الشعبي قروضا تصل إلى 60 مليون دينار.واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مبلغ القرض يحدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصل لـ”60″ مليون دينار..



الرشيد يعلن قروضاً لمنتسبي الحشد المركز الخبري الوطني.

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