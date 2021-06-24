2021/06/24 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية / المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة القضائية في الديوانية، اليوم الخميس، القاء القبض على محكوم غيابي ‏بالإعدام في المحافظة.‏ وذكرت الشرطة القضائية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من قسم ‏الشرطة القضائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكوم غيابي بـ”الإعدام” في قبضة الشرطة القضائية بالديوانية المركز الخبري الوطني.

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