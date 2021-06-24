ما زلتُ أنهضُ.. قصيدة مايا أنجيلو - حكمت الحاج

2021/06/24 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج ما زلتُ أنهضُ..قصيدة: مايا أنجيلوترجمة: حكمت الحاج-----------بإمكانك اختلاق قصص عني عبر أكاذيبك المريرة الملتويةوقد تدوسني بقدمك في التراب،لكنني سأنهض ثانية، مثل الغبار.هل أزعجتك سخافاتي؟لماذا أنت محبط الى هذه الدرجة؟ألأنني أمشي كما لو كانت لدي آبار نفطتضخ في....



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