2021/06/24 | 12:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "صلاح" جندي البيشمركة يجرّ بجسده سيارات تزن 66 طناً بـ"آن واحد": أريد سحب طيارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/24 | 12:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("صلاح" جندي البيشمركة يجرّ بجسده سيارات تزن 66 طناً بـ"آن واحد": أريد سحب طيارة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("صلاح" جندي البيشمركة يجرّ بجسده سيارات تزن 66 طناً بـ"آن واحد": أريد سحب طيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).