2021/06/24 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان بدء صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري يوم غد الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الخميس، انها ستبدأ صرف الرواتب يوم غد الجمعة، مشيرة الى انه سيتم صرف رواتب موظفي وزارة الصحة يوم الجمعة.

وحسب بيان الوزارة فإن رواتب شهر حزيران ستصرف بالآلية نفسها التي تم بها صرف رواتب شهر ايار، حيث سيتم استقطاع 21% من رواتب الموظفين، و50% من رواتب موظفي الدرجات العليا.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن بدء صرف الرواتب) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن بدء صرف الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).