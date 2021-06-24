مطالبات باطلاق سراح مخطوفين باربيل

2021/06/24 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب باطلاق سراح ممثلين عن الادارة الذاتية لغرب كوردستان، في اقليم كوردستان.

وقالت نورشان حسين ممثلة الادارة الذاتية لغرب كوردستان في اقليم كوردستان لـPUKmedia: ان مصير جهاد حسن ممثل الادارة الذاتية في اربيل وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز عقب اعتقالهم اثناء توجههم الى مطار اربيل الدولي مازال مجهولا، مطالبة باطلاق سراحهم فورا.

واضافت: ان عوائل المختطفين زارت عدة جهات في اقليم كوردستان، دون التوصل لاي شيء بشأن مصيرهم، مؤكدة، ان الادارة الذاتية لا تعرف لحد الان سبب اعتقال وانهم كانوا ضمن مهام روتينية لا تخالف القانون وقوانين اقليم كوردستان خاصة.

وبشأن الحملة التي تطالب حكومة اقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بضرورة الكشف عن مصير كلٍ من ممثل الإدارة الذاتية و ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وإطلاق سراحهم فوراً، اكدت حسين، ان الادارة ليست مسؤولة عن الحملة وانما نشطاء على مواقع التواصل في كوردستان، وتكشف الرفض الشعبي، متمنية ان تشكل ضغطا على المسؤولين واطلاق سراح المخطوفين فورا.

وكانت الاحزاب الكوردية السورية، قد استنكرت في 2021/6/16، اعتقال ممثلين عن الادارة الذاتية بغرب كوردستان، مطالبا الحزب الديمقراطي الكوردستاني باطلاق سراحهم فورا.

وقالت الاحزاب خلال مؤتمر صحفي: انهم يجهلون مكان جهاد حسن ممثل الادارة الذاتية في اربيل وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز عقب اعتقالهم اثناء توجههم الى مطار اربيل الدولي، مطالبا باطلاق سراحهم فورا.

PUKmedia خاص

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