تحديد موعد ومكان الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي

2021/06/24 | 12:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن إنجاز كافة متطلبات الاستعراض العسكري لقواتها، فيما حددت موعد وزمان إقامة الاستعراض.وقالت الهيئة في بيان، حصلت “الأيام نيوز” على نسخة منه، ان “رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي انجزت كافة متطلبات إلاستعراض العسكري لقواتها”.واضافت انها حددت يوم السبت ٢٦ حزيران الساعة ٨ صباحاً لإقامته […]

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