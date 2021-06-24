2021/06/24 | 12:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس، استضافة وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (24 حزيران 2021)، ان "المالية النيابية تستضيف الآن وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة بشأن تطبيق فقرات موازنة عام ٢٠٢١ وأتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستضيف وزير المالية بشأن الموازنة والمنافذ) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستضيف وزير المالية بشأن الموازنة والمنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).