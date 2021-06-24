خمس نساء وأربعة رجال بينهم طاهر رحيم ضمن لجنة التحكيم في مهرجان كان

2021/06/24 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – كشف مهرجان كان السينمائي الخميس عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم برئاسة سبايك لي، ومعظمهم من النساء، وبينهم صاحب الدور الرئيسي في فيلم “باراسايت” سونغ كانغ والمغنية ميلين فارمر والمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب.وأوضح المهرجان في بيان أن لجنة التحكيم هذه التي سيشاهد أعضاؤها 24 فيلما ضمن المسابقة، تضم […]

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