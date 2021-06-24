وفاة الرئيس الفيليبيني السابق فجأة

2021/06/24 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفيليبيني بينينيو اكينو يتفقد قاعدة كلارك الجوية في 21 كانون الاول/ديسمبر 2015 © اف ب/ارشيف نويل سيليس مانيلا (أ ف ب) – توفي الرئيس الفيليبيني السابق بنينيو أكينو عن 61 عاما الخميس، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية وعدة مسؤولين حكوميين.يتحدر “نونو” أكينو الكاثوليكي الأعزب الذي حكم الأرخبيل من 2010 إلى 2016 […]

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