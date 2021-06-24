بريتني سبيرز طلبت من المحكمة رفع الوصاية المفروضة عليها منذ 2008

2021/06/24 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – طلبت المغنية بريتني سبيرز الأربعاء من محكمة في لوس أنجليس رفع الوصاية المفروضة عليها منذ 2008 إثر اضطرابات نفسية والتي تحرمها قسما كبيرا من استقلاليتها المالية وحريتها الشخصية، قائلة إنها في حال “اكتئاب” و”صدمة”.وقالت النجمة التي تحدثت بناءً على طلب قدمته بصفة العجلة خلال جلسة استماع أجريت عبر […]

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