2021/06/24 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وجه أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، رسالة تهنئة مؤثرة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد معادلته لرقم دائي القياسي في عدد الأهداف على المستوى الدولي مع المنتخبات.وسجل “الدون”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإيراني علي دائي يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد معادلته لرقمه القياسي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإيراني علي دائي يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد معادلته لرقمه القياسي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإيراني علي دائي يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد معادلته لرقمه القياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).