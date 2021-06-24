الأنواء الجوية: البصرة وميسان وذي قار ستسجل الجمعة 50 درجة مئوية

2021/06/24 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت هيئة الانواء الجوية إنذارا من ارتفاع درجات الحرارة في مناطق متفرقة من العراق الى أكثر من نصف درجة الغليان مع ازدياد الرطوبة في المحافظات الجنوبية.

وذكرت الهيئة إن الطقس ليوم الجمعة سيكون صحوا غير ان درجات الحرارة ستسجل ارتفاعا لتصل الى خمسين درجة مئوية في ميسان وذي قار والبصرة، كما توقعت الهيئة ارتفاع معدلات الرطوبة في بعض مدن جنوب العراق بسبب تحول الرياح على فترات إلى جنوبية أو جنوبية شرقية.

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