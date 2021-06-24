نجم الجبوري: ملياري دينار لاعادة اعمار جامع النبي يونس

2021/06/24 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

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خصصت مديرية أوقاف محافظة نينوى مبلغ ملياري دينار للبدء بإعمار وترميم جامع ومرقد النبي يونس(ع).وقال محافظ نينوى نجم الجبوري بانه بالتنسيق والمتابعة من قبل الحكومة المحلية في محافظة نينوى تم الاتفاق بين وزير السياحة واللجنة العليا لإعمار الموصل على تخصيص مبلغ ملياري دينار من قبل الوقف السني للبدء في إعادة تأهيل جامع النبي يونس بالإضافة لحسم ملف اعمار فندق الموصل خلال شهر من قبل هيئة السياحة

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