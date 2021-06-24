اليوم.. العراق يواجه لبنان ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب

2021/06/24 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداديواجه منتخبنا الوطني للشباب، مساء اليوم الخميس، نظيره اللبناني، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.وتنطلق المواجهة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حالياً في مصر.وسيحتضن المباراة، ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العراق، في إطار الجولة الثانية من منافسات البطولة.

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