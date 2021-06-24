الكهرباء تعلن عن خطة لحماية أبراج الطاقة في العراق من الاستهدافات

2021/06/24 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علقت وزارة الكهرباء على استهداف ابراج نقل الطاقة معتبرة ان هذا الامر يحد من تجهيز الكهرباء للمواطنين، مشيرة الى خطة وضعتها لحماية الخطوط الناقلة للكهرباء.

وطالب الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد موسى لـ (لبغداد اليوم) بـ "ارسال طائرات مسيرة ونصب كامرات حرارية لمراقبة امن الابراج والخطوط الناقلة، لانها بنى استراتيجية، مشيرا الى التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك الاستخبارات لغرض نشر قطعات امنية لحماية الابراج والخطوط الناقلة".

وأضاف، ان "الوزارة ترى ان تلك الهجمات عشوائية واخرى ممنهجة، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء والأجهزة الأمنية، فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته والحد منه ".

ودعا شيوخ العشائر ووجهاء المناطق والمخاتير بـ "التعاون لحماية الابراج لضمان ديمومة منظومة الكهرباء واستمرارها في خدمة المواطن".

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