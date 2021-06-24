البرلمان يستضيف وزير المالية.. وثلاثة ملفات على الطاولة

2021/06/24 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداستضاف مجلس النواب، اليوم الخميس، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، فيما أعلن عن ثلاثة ملفات سيتم مناقشتها مع الأخير.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة".وأضافت الدائرة، أن "الاستضافة تأتي بشأن مناقشة تطبيق فقرات موازنة عام 2021 وأتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية".

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