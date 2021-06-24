2021/06/24 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتحظرت السلطات البريطانية إعلانات عن جهاز يُزعم أنه ينقي الهواء من فيروس كورونا المستجد.وكانت الشركة المنتجة للجهاز قد ادعت أنه “يدمر خلايا الفيروس”.لكن سلطة الرقابة على الإعلانات أكدت أن ادعاءات الشركة المنتجة مضللة، ولا يمكن التأكد منها.وظهر الإعلان على موقع على الإنترنت اسمه “protect-nhs” يتبع الشركة المنتجة، ولا علاقة له …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لندن تحظر الترويج لجهاز “ينقي الهواء من كورونا” first appeared on النور نيوز.

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