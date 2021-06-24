2021/06/24 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وزير العمل عادل الركابي، اليوم الخميس، عن اجراءات الوزارة في تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي، وفيما أشار إلى تسفير آلاف العمال الأجانب، أكد إحالة 2000 شركة مخالفة للقضاء.وقال الركابي في تصريح صحفي، إن “وزارة العمل تسعى دائماً إلى تطبيق قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، إذ تقوم دائرة العمل والتدريب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسفير آلاف العمال الأجانب وحالة 2000 شركة مخالفة للقضاء first appeared on النور نيوز.

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