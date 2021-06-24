اسعار الذهب تتراجع لهذا السبب

2021/06/24 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتراجعت أسعار الذهب، الخميس، متأثرة باستقرار الدولار، بينما حاول المستثمرون التعامل مع إشارات متضاربة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.ونزل سعر الذهب بالتعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1774.32 دولاراً للأوقية.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة، لتصل إلى 1774.40 دولارا للأوقية.هذا واستقرت الفضة عند 25.85 دولاراً للأوقية، وزاد …

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