ضبط أسلحة واعتدة شمالي بغداد

2021/06/24 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضبطت قوة مشتركة أسلحة واعتدة شمالي بغداد .وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان : ان قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السادسة وبالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبطت كدسا من الأسلحة والاعتدة والمواد المتفجرة ومخلفات حربية تالفة لعصابات داعش الارهابية شمالي بغداد.واضافت : ان الكدس احتوى على عبوة ناسفة و(8) رمانات يدوية مع (420) اطلاقة عتاد مختلفة الاحجام والانواع، وسلاح رشاشة ثنائية عيار 14,5 واخرى عيار 12,7 ملم ورشاشتين اثنتين عيار 14,5 ملم وبندقية AK وثلاث حاويات للعتاد.واوضحت القيادة : ان خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة (4) رمانات يديوية متروكة في مكب للنفايات في منطقة "الصليخ" شرقي بغداد بعد الإبلاغ عنها من قبل عمال النظافة .واشارت الى : مباشرة قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية بالتدخل لفض نزاع عشائري نشب بين قبيلتين في مدينة الصدر وتم القبض على أحد أطراف النزاع حيث ضبط بحوزته على قاذفة RBG7 و(3) رمانات هجومية وبندقيتين./انتهى3

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