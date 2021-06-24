سياسي كردي يحرج سلطات إقليم كردستان ويوفر البنزين باسعار منخفضة للمواطنين

2021/06/24 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار

عبدالواحد، الخميس، بكسر السعر الذي

فرضته اجراءات السلطات في اقليم

كردستان على محطات البنزين والبيع بسعر

منخفض جدا.

وأعلن عبد الواحد خلال مؤتمر صحفي، انه

"سيقوم بتزوي

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