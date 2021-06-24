بلاسخارت تزور كربلاء للقاء ام الشهيد ايهاب الوزني

2021/06/24 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت

الى محافظة كربلاء، اليوم الخميس، حيث

التقت بالمحافظ نصيف الخطابي، في مقر

الحكومة المحلية.

وذكر مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية، ان

"بل

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