نينوى.. الإطاحة بمجرم اقدم على قتل مواطن وسرقة مبلغ مالي 'ضخم' من داره

2021/06/24 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم قام بقتل احد المواطنين وسرقة مبلغ مالي ضخم من داره في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من القبض على متهم قام بقتل احد المواطنين وسرقة 25 مليون دينار عراقي مع 30 الف دولار امريكي من داره في محافظة نينوى".

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