القبض على متهم مطلوب بقضايا 'إرهاب' في سامراء

2021/06/24 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في مدينة سامراء.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز مركز شرطة دجلة من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في ناحية (دجلة) بمدينة سامراء".

وأضافت، ان "المتهم المطلوب تم إحالته الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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