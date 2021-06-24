2021/06/24 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دماغ الجائحة”، هي ظاهرة الضرر النفسي وتأثيره على الدماغ البشري، خلال ‏جائحة فيروس كورونا، وهو أمر يعاني منه ‏معظمنا، بدرجات متفاوتة‎.‎ وناقش مقال لصحيفة “الغارديان”، ظاهرة “دماغ الجائحة”، التي أثرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظاهرة “دماغ الجائحة”..



كيف ضرب كورونا ‏أدمغة البشر؟ المركز الخبري الوطني.

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