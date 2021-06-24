صراع المراكز المتقدمة يحتدم مع انطلاق الجولة الـ 33 من الممتاز

2021/06/24 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تنطلق مساء يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم بإقامة خمس مباريات، أهمها لقاء القمة بين فريقي الزوراء ونفط الوسط .

حيث يحتضن ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف لقاء النوارس صاحب المركز الثالث وضيفه نفط الوسط خامس الترتيب، في مباراة مهمة يسعى فيها رجال المدرب راضي شنيشل الى فكّ شراكة النقاط مع فريق الشرطة الوصيف الذي يتفوق عليه بفارق الاهداف، منتشياً بالنتائج الجيدة التي حققها في مبارياته السابقة سواء في الدوري الممتاز أو في بطولة كأس العراق.

في المقابل يطمح عندليب الفرات في تحقيق نتيجة طيبة تسمح له بتقليص الفارق مع الزوراء الى ثلاث نقاط والثأر لمباراة الذهاب الذي خسر بها في ملعبه امام النوارس بهدفين نظيفين.

وفي باقي المباريات يلتقي في السابعة والربع من مساء يوم غد ايضاً في ملعب ميسان الدولي صاحب الضيافة نفط ميسان الحادي عشر مع الكهرباء الرابع عشر، فيما تقام في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة ثلاثة لقاءات تجمع فريق القاسم مع زاخو في ملعب الكفل ، ويلعب النفط مع الميناء على ملعب التاجي، واخيراً يواجه الديوانية في ملعبه فريق أمانة بغداد.

وتستمر مواجهات الجولة يوم السبت المقبل بإقامة مباراة واحدة تجمع الشرطة والطلبة على ملعب الشعب الدولي، على أن تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بإقامة أربع مباريات تجمع الصناعات الكهربائية مع السماوة والكرح يلاعب الحدود ويستقبل النجف ضيفه نفط البصرة واخيراً يحلُّ القوة الجوية ضيفاً على أربيل .

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