مالية كردستان تباشر غداً بتوزيع رواتب الموظفين بنسبة استقطاع 21%

2021/06/24 | 13:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، الخميس، بدء توزيع رواتب الموظفين ابتداءً من يوم غد.

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وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 حزيران 2021)، إن "رواتب الموظفين في الإقليم سيتم توزيعها ابتداءً من يوم غد الجمعة".

وأضافت أن "توزيع الرواتب سيكون بالاستقطاع السابق نفسه البالغ 21٪".

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