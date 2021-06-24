انخفاض في مبيعات البنك المركزي

يس عراق: بغداد
انخفضت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، لتسجل 216 مليون دولار أمريكي.
وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.69% لتصل إلى 216 مليوناً و426 ألفاً و634 دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات فيها 234 مليوناً و650 ألفاً و750 دولاراً أمريكياً.
وذهبت المشتريات البالغة 197 ملايين و896 ألفاً و643 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 18 مليوناً و530 ألف دولار بشكل نقدي.
وقام 35 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركة صرافة.
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