2021/06/24 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني انتهت مباريات مرحلة المجموعات في بطولة يورو 2020، بخروج 8 منتخبات وتأهل 16 آخرين إلى ثمن النهائي، من أجل بداية جديدة نحو اللقب.ولم يشهد دور المجموعات مفاجآت تذكر، حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يورو 2020..



خريطة مثيرة لدور الـ16 المركز الخبري الوطني.

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