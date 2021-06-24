2021/06/24 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎بغداد اليوم - متابعة

‎دماغ الجائحة"، هي ظاهرة الضرر النفسي وتأثيره على الدماغ البشري، خلال جائحة فيروس كورونا، وهو أمر يعاني منه ‏معظمنا، بدرجات متفاوتة‎.‎

وناقش مقال لصحيفة "الغارديان"، ظاهرة "دماغ الجائحة"، التي أثرت بنا جميعا، وأفقدتنا طاقتنا العقلية، واحتمالية إعادة الدماغ ‏لعمله الدقيق مجددا‎.‎

ويقول مايك ياسا، مدير مركز "إرفين" للبيولوجيا العصبية للتعلم والذاكرة: "سيستغرق الأمر بعض الوقت للتعافي منه‎".‎

وأضاف "التدهور العقلي الخفي والمحبط، الذي تكبده الكثير منا على مدار فترة‎ ‎الجائحة، أو كما أصبحت هذه الظاهرة تُعرف ‏باسم دماغ الجائحة‎".‎

ومن المعروف الآن أن الضغط النفسي والقلق يمكن أن يكون خطيرا على صحتنا الجسدية، خاصة عند تجربته لفترة طويلة من ‏الزمن‎.‎

ويزيد التعرض المطول للكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي في الجسم، من خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات ‏النوم وحتى اضطرابات المزاج مثل القلق والاكتئاب‎".‎

وأكدت الصحيفة أن الإدراك يتأثر أيضا.



فقد تم ربط الإجهاد المزمن، علميا، بقتل خلايا‎ ‎الدماغ، وحتى تقليص حجم قشرة الفص ‏الجبهي، وهو جزء من دماغك المسؤول عن الذاكرة والتركيز والتعلم‎.‎

وفي الأسابيع والأشهر الأولى للإغلاقات بسبب‎ ‎كورونا، بدأ الناس يلاحظون عدم القدرة المفاجئة على التركيز وتذكر الأشياء ‏ومتابعة المهام‎.‎

وأكد ياسا أن الوباء لم يكن مجرد حدث مرهق.



لقد كانت مجموعة من العديد من الضغوطات المتزامنة، بعضها يهدد الحياة، ‏والتي تفاقمت بسبب الاضطرابات في نشاطنا البدني، والإيقاعات اليومية، والروتين، وتمتد على مدى عدة أشهر‎.‎

ولكن ياسا يؤكد أننا "على طريق التعافي"، على الرغم من أن ذلك لن يحدث على الفور‎.‎

وتعمل باربرا ساهاكيان، أستاذة علم النفس العصبي السريري بجامعة كامبريدج، بالشراكة مع باحثي جامعة فودان، لتقييم آثار ‏العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة على أدمغة الناس أثناء الوباء.



وتقول إن التأثيرات، عبر مناطق متعددة من الدماغ..



‏‏"عميقة‏‎".‎

وتقول ساهاكيان: "لقد رأينا تغيرات في الحجم في مناطق الدماغ الصدغية لدى الأشخاص الذين انعزلوا اجتماعيا".



وهذا التأثير ‏مضر بشكل خطير في العمليات التي نعتمد عليها للتفاعل مع الآخرين ومع العالم من حولنا‎.‎

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